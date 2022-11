19-22 Uhr: Gläserne Texte #65 in der Buchhandlung zum Gläsernen Dachl, 1070

20-22 Uhr: FREIES KINO - Józef Robakowski: Nearer - Farther im Stadtkino im Künstlerhaus (Akademiestraße 13, 1010)

20-21 Uhr: Szenische Lesung: A.K.A. (Also Known As) von Daniel J. Meyer im Spektakel (Hamburgerstraße 14, 1050)