10 Tote bei Terroranschlag auf Hotel in Somalia

Bewaffnete Angreifer haben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ein Hotel in der Nähe des Präsidentenpalastes gestürmt und mindestens zehn Menschen getötet. Darunter seien auch zwei Personen mit einer doppelten, nämlich einer somalischen und einer britischen Staatsbürgerschaft, sagte Mohamed Dahir von der somalischen Polizei. Die Belagerung des Hotels dauerte am späten Sonntagabend noch an.