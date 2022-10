100 Menschen bei Anschlägen in Somalia getötet

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei der Explosion zweier Autobomben vor dem Bildungsministerium am Samstag mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Unter den Opfern befinden sich Frauen, Kinder und Studenten. Die Explosionen waren so gewaltig, dass die Druckwelle die Fenster in der Umgebung zerschlug.