Terroranschlag in Mogadischu: „Angreifer sind tot“

Attentat wurde von Terrormiliz angekündigt

Die Al-Shabaab-Miliz hatte am Freitagabend auf einer ihr nahestehenden Website erklärt, eine Gruppe ihrer Kämpfer sei in das Hotel „Hayat“ in Mogadischu eingedrungen. Offizielle Stellen und Augenzeugen sprachen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von mehreren Explosionen und Schüssen sowie anschließenden Feuergefechten zwischen Al-Shabaab-Kämpfern und Sicherheitskräften.