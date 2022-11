Räder stehen still | Schwarzer Freitag

Heute stehen alle Räder still - jedenfalls jene bei den österreichischen Eisenbahnen. Nach gescheiterten Gehaltsverhandlungen treten die 50.000 Eisenbahner in den Ausstand. Hunderttausende Pendler und Schüler sind genauso Opfer dieser Arbeitsniederlegung wie Touristen und Geschäftsreisende. „Krone“-Wirtschaftsressortleiter Dr. Georg Wailand weiß, was hinter diesem Streik steckt: Denn der Capo der zuständigen Vida-Gewerkschaft, der streitbare Roman Hebenstreit, möchte, wie Wailand schreibt, „nur allzu gern neuer ÖGB-Präsident - als Nachfolger des gar nicht amtsmüden Katzian - werden“. Und da käme Hebenstreit ein Streit, der ganz Österreich lähmt, gerade recht, denn da, so Wailand, könne er zeigen, was für ein „harter Hund“ er bei Gehaltsverhandlungen sein kann. Das haben wir gebraucht! Dabei drohen in dieser Woche in Österreich sogar zwei Streiks in entscheidenden Bereichen. Auch eine neue Erfahrung in unserem Land, nachdem wir in letzter Zeit schon so viele bis dahin unbekannte und ungeahnte unerfreuliche Entwicklungen ertragen, erleiden und hinnehmen mussten.