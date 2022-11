FPÖ-Chef Abwerzger: „Nur zu reden, nützt nichts!“

Erwartungsgemäß reagiert haben Tirols Freiheitliche auf den sonntägigen Bericht in der „Tiroler Krone“, in dem Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) ihre Pläne für den heutigen Asylgipfel im Landhaus vorab skizzierte. Und das mit aller Schärfe. „Die ÖVP hätte alle Möglichkeiten in der Bundesregierung. Nur so zu reden wie die FPÖ, wird nichts nützen. Man muss auch so handeln, denn die ÖVP sitzt im Bund und Land in der Regierung“, betont Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger.