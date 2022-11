Umfassendes Konzept für Flüchtlinge gefordert

„Mehr Polizeipräsenz in betroffenen Regionen“

Und sie stellt eine ganz klare Forderung: Ein Sicherheits- und Betreuungskonzept für Flüchtlinge soll erstellt und umgesetzt werden. „Die Exekutive in Tirol ist gut auf die Situation vorbereitet und hat in Gesprächen bereits zugesichert, die Polizeipräsenz in betroffenen Regionen zu erhöhen“, schildert Mair.