Warum schütten Sie Klimt an, Herr Wagner?

Zwölf Tage ist es her, dass das Wiener Leopold-Museum Ziel einer Attacke von Klimaaktivisten wurde. Einer klebte sich mit der Hand an das Schutzglas des Klimt-Meisterwerks „Tod und Leben“, der andere schleuderte schwarze Farbe gegen das Gemälde. Sichtlich erleichtert betritt Florian Wagner (30) am Freitagmittag das Cafe Leopold - er war der „Schütter“.