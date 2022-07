GKB-Übernahme: Unsicherheit in Region ist groß

„Viele Mitarbeiter sind demotivert“

Obwohl das Ministerium eine Jobgarantie aussprach und die Marke GKB erhalten will, ist die Unsicherheit in der Belegschaft groß. „Viele sind demotiviert“, heißt es vom Betriebsrat - auch weil Details der Pläne weiterhin fehlen. Immerhin einen groben Zeitplan kennt die GKB-Geschäftsführung: „Es ist Zielsetzung der Eigentümervertreter, dass der Spaltungs- und Übernahmevertrag noch vor 30. September 2022 in das Firmenbuch eingetragen und somit die Übertragung rückwirkend per 1. Jänner 2022 rechtswirksam wird.“