Unruhe in GKB: Am Mittwoch stehen alle Züge still

Alle Züge und Busse stehen still - am Mittwoch zeigen die 475 Mitarbeiter der Graz-Köflacher Bahn Muskeln. Sie treffen sich in Graz zu einer Betriebsversammlung - von 10 bis 13 Uhr ist der GKB-Verkehr lahmgelegt. Es brodelt in der Belegschaft. Grund: Das Streckennetz soll an die ÖBB verkauft werden.