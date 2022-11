Experte: Wie der Winter den Krieg verändern wird

Leben im Felde: Der Wintereinbruch, der für jede reguläre Armee schon eine hohe Belastung ist, wird vor allem für frisch einberufene Reservisten in Russland schwierig. „Sie kommen aus einem zivilen, behüteten Umfeld nach kurzer Ausbildung an die Front. Zu dem enormen Stress, den ein Gefecht alleine schon auslöst, kommt die Gefahr von Erfrierungen.“ Vor allem an Nasen, Ohren, Fingern und Zehen entstehen bei den zu erwarteten Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Schäden. „Angesichts der kolportierten schlechten Ausrüstungslage der Reservisten sind jetzt die Familien gefragt: Tanten, Onkel, Cousinen müssen jetzt Socken und Handschuhe stricken, die überschlagend getragen werden: ein Paar etwa an den Händen, ein anderes am Körper zum Trocknen.“