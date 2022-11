Wirbel um Logistikzentrum beim Lainzer Tiergarten

Gastrogroßhändler Tansgourmet preist Lager und Abholmarkt als Öko-Projekt an. Der Standort soll bis 2030 CO2-neutral sein, die Pkw-Flotte rein elektrisch die Waren in der Stadt zustellen. Dachbegrünungen sollen die versiegelte Bodenfläche ausgleichen. Bezirksbewohner sind entsetzt: „Dieser Platz wäre bestens für Geothermie geeignet und die Stadt will so etwas genehmigen?“