Grandiose Aussicht beim Familienausflug

Während eines gemütlichen Spaziergangs lässt sich die Ortschaft am besten erkunden. Gestartet wird beim Gemeindeamt. Von dort geht es der Straße entlang zur Parzelle Matin. Vorbei an der Pfarrkirche hl. Josef und dem Heimatmuseum „Paarhof Buacher“. Das über 300 Jahre alte Walserhaus wurde in den Jahren 1991 bis 1993 vom Ortsteil Tschapina an seinen heutigen Standort im Dorfzentrum versetzt. Die Ausstellung im Heimatmuseum gewährt Einblicke in die frühe Lebens- und Arbeitswelt der Bergbauern sowie in die Geschichte der Schutzhütten im Rätikongebiet.