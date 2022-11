Meghan: Die bittere Wahrheit hinter Queen-Geschenk

In ihrem Kommentar „Kate Middletons teurer Schmuck unterstreicht die schmerzhafte Wahrheit für Meghan Markle“ erklärte Elser laut „Express“, dass es die ehemalige Schauspielerin „nie ganz in den königlichen ,Bling-Ring‘ geschafft hat“. So seien allen voran Kates Schmuckstücke viel mehr wert, größer und vor allem pompöser als die, die der Herzogin von Sussex vererbt wurden.