Kriegsparteien einig: Migranten abgeschoben

Die vorwiegend männlichen Migranten wurden am Donnerstag in ihre Heimatländer geschickt. Unter den Abgeschobenen hätten sich 105 Ägypter, 101 Tschader und 20 Sudanesen befunden, sagte Behördenvertreter Badreddine al-Sed Ben Hamed der Nachrichtenagentur AFP. Die Migranten, je nach Nationalität in verschiedene Trainingsanzüge gekleidet, wurden von der Polizei mit Keksen und Getränken versorgt, bevor sie in Bussen an die Grenzübergange gebracht wurden. Botschaftspersonal der Ursprungsländer wohnte dem Abschiebungsprozess bei.