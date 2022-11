Die Horror-Nacht von Kiew

Putin hat es geschafft: Ein Kraftwerk nach dem anderen kaputt gebombt und die Ukraine damit zum dunkelsten Land der Welt verwandelt, so die deutsche „Bild“-Zeitung in einem Hilferuf aus Kiew. Russland zerstört systematisch die Lebensgrundlage der Ukraine, um den Widerstand zu brechen. Mehr noch: Kälteterror soll die Ukraine in die Unterwerfung zwingen.