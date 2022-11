Auto und Lieferwagen kollidierten: Lenker verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 19.30 Uhr. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Audi auf der B171 Tiroler Straße von Schwaz kommend in Richtung Osten und wollte bei der sogenannten „Bucher Kreuzung“ nach links in die L7 einbiegen. Zeitgleich war ein 48-jähriger Österreicher auf der B171 in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.