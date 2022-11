WM-Fünfter! Matzinger mit Ausrufezeichen

Temperaturen um die 30 Grad, dazu hohe Luftfeuchtigkeit - die Verhältnisse bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi erinnerten Günther Matzinger an die Olympischen Spiele. Damals wurde der 35-Jährige Neunter. Dieses Mal dürfte der ehemalige Leichtathlet besser mit den äußerlichen Bedingungen (auch im Wasser herrschten 28 bis 29 Grad) zurechtgekommen zu sein. Der Salzburger erreichte mit Rang fünf und 3:29 Minuten Rückstand auf den kanadischen Sieger Stefan Daniel eine Topplatzierung in seiner Klasse PTS5 und setzte damit ein Ausrufezeichen beim Saisonhighlight.