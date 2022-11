Wo Ton und Edelmetall auf Handwerkskunst treffen

Aus zehn Kilogramm Ton eine ganze Welt erschaffen

Auch in der Werkstatt von Ernst Haslwanter in Neustift geht es um eine Herzenssache. Der pensionierte Lehrer hat sich der Verarbeitung von Ton verschrieben. „Am Anfang liegt ein schmuckloser Zehn-Kilo-Würfel vor dir. Am Ende eine Vielfalt an Figuren, Bildern, ganze Landschaften“, zeigt der Stubaier auf Teelicht-Kugeln, die ein Kirchlein im Winterwald tragen und auf seine Naturbilder. In denen hat Haslwanter die zarten Strukturen von Gräsern, Blättern oder Blumen eingeschrieben.