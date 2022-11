Mit Punsch, Cat Content und Backshow in den Advent

Passend zum ersten Advent laden schon viele Weihnachtsmärkte in OÖ zum Punschen, Bummeln und Verweilen: So etwa am Linzer Dom, wo von Kunsthandwerk bis Kulinarik alles vertreten ist, oder aber in Katsdorf, wo 60 Aussteller Abwechslung garantieren. Wer lieber der prämierten Foodbloggerin Cooking Catrin über die Schulter schauen will, sollte sich ihre heiß begehrte Backshow in Ried auf keinen Fall entgehen lassen.