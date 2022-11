„Abhängigkeit von Russen-Gas auf 20% reduziert“

„Herausforderung für das Budget“

Wenn Handelspartner Deutschland in eine Rezession schlittere, dann werde das natürlich Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben. Die österreichische Regierung versuche aber, mit einer ökosozialen Steuerreform und mit Steuersenkungen für die Unternehmen gegenzusteuern, so Brunner im CNN-Interview. „Auch die Struktur unserer Wirtschaft ist anders als die in Deutschland. Kleinere, mittelständische Unternehmen, bei denen die Auftragsbücher zu diesem Zeitpunkt voll sind“, so der Finanzminister. Die derzeitigen Rahmenbedingungen seien natürlich auch eine ziemliche Herausforderung für das Budget.