Unfall mit fünf Lkw im Waldertunnel am Schoberpass

Kurz nach 20 Uhr wurde die FF Wald am Schoberpass gemeinsam mit der FF Kalwang zu einen Verkehrsunfall in den Tunnel Wald in Fahrtrichtung Linz alarmiert. Fünf Lkw waren aufeinander aufgefahren. Drei Stunden musste der Tunnel gesperrt werden, bis die verunfallten Schwerfahrzeuge abgeschleppt und der Tunnel gereinigt war.