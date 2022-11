Aus U-Haft: Letzte Chance für die diebische Oma

Richter erkannte reumütiges Geständnis an

„Warum machen Sie denn so etwas?“, fragte Richter Stefan Romstorfer die Dame. „Für meine Tochter“, antwortete die Angeklagte, „Sie hat drei Kinder und keine Arbeit. Ich zahle jeden Cent, den ich übrig habe, für ihre Wohnung. Denn es wurde ihr schon mehrfach gedroht, die Wohnung zu verlieren. Ich habe Angst, dass sie und die Kinder rausmüssen. Ich möchte ihnen helfen“, gestand sie sich die Fehler ein. „Bitte, Herr Rat, geben Sie mir eine letzte Chance. Es ist mir so peinlich, hier zu sitzen.“