Insolventer Seilzüge-Hersteller vor Schließung

Keine Meldung an AMS

Das Management hatte offenbar im Vorfeld der Insolvenzeröffnung keine Meldung an das Arbeitsmarktservice vorgenommen. Damit seien alle Dienstnehmer bis zumindest 16. Dezember für den Insolvenzverwalter in seinen Berechnungen mitzuberücksichtigen, erklärte der KSV. Auch würde im Rahmen der Fortführung darauf geachtet, „lagernde Rohmaterialien“ noch „erlösbringend“ einzusetzen. Die erste Verhandlung am Landesgericht Innsbruck ist am 21. Dezember anberaumt. Bis zu jenem Tag dürfte der Betrieb mit einem Auftragsvolumen von rund 1,9 Mio. Euro ausreichend ausgelastet sein, so der KSV. Der Insolvenzverwalter führe auch Verhandlungen mit einem Großkunden über eine mögliche Bezuschussung einer weiteren Fortführung in den nächsten Wochen. Das Verhandlungsergebnis stand hierzu noch aus.