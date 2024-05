Starchoreograf erhält nach Kot-Attacke neue Chance

Goecke ist „dankbar und demütig“

„Das war der größte Fehler in meinem Leben, und das ist nicht einfach zu entschuldigen“, versicherte Goecke bei einer Pressekonferenz. Er habe sich bei der Theaterkritikerin und allen anderen, die er damit verletzt habe, entschuldigt. Er sei damals in einem Ausnahmezustand und einem Tief gewesen, was aber den Vorfall keineswegs rechtfertige. „Ich bin dankbar und demütig, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe“, sagte er zu seiner neuen Anstellung in Basel.