Bergführer bestieg Mount Everest zum 30. Mal

Damals seien nur erfahrene Alpinistinnen und Alpinisten auf holprigen Pfaden mit wenigen Sherpas unterwegs gewesen. Heute hingegen ist der Extremsport ein großes Geschäft. Immer mehr Expeditionsfirmen bieten All-Inclusive-Reisen zum Mount Everest an, die zwischen 50.000 und 100.000 Euro pro Person kosten. „Du kannst direkt mit dem Hubschrauber im Basislager landen und dort jedes Gericht bestellen, das du auch in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Hauptstadt Kathamandu kriegst“, sagte Kami Rita Sherpa. Im Basislager gebe es eine angenehme Unterkunft, Internetverbindung und medizinische Versorgung.