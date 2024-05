Wien wird am Wochenende wieder zur Wein-Hauptstadt

Große Vorfreude und auch ein wenig Anspannung liegt in der Luft! Denn am Samstag startet das Wein-Event des Jahres – die VieVinum in der Wiener Hofburg. Das Besondere in diesem Jahr ist nämlich, dass das heimische Weinmarketing neben Hunderten Winzern auch 1200 der bekanntesten Genussexperten aus 58 Ländern der Welt in die Bundeshauptstadt bringt.