SV Lafnitz hat einen neuen Trainer gefunden

Wie die Oststeirer am Mittwoch bekannt gaben, wurde der 37-Jährige bis 2026 unter Vertrag genommen. Uzun betreute zuletzt zwei Jahre das Frauen-Team von RB Leipzig, er ist in Besitz der UEFA-A-Lizenz. Seit vergangenem September stand Robert Weinstabl bei Lafnitz an der Seitenlinie, er wird schon in der abschließenden Saison-Runde von Percy van Lierop ersetzt.