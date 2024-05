Wenn die Waschmaschinen auf Europareise gehen

Von 2014 bis 2016 habe er Lastkraftwagen von Ungarn aus im Kreis geschickt. An Bord: Elektronische Waren, die er innerhalb der EU veräußert haben will, so auch in Wien. Bloß: Mehr als 50 Prozent landeten über 129 Scheinfirmen, die den Transport durchgeführt haben, wieder bei ihm daheim. Ganz nach dem Motto: Wir verkaufen jetzt tatsächlich, und der Erlös der Umsatzsteuer landet bei uns. „Ich weiß darüber nichts“, sagte der wegen Geldwäsche Vorbestrafte.