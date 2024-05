Deutsche Mutter stach auf Tochter (4) ein

Mädchen wurde sofort operiert

Angehörige, die sich in der Wohnung aufhielten, hatten die Rettungskräfte alarmiert, wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte. Das kleine Mädchen schwebte zunächst in Lebensgefahr. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollte die Frau noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt werden. Dieser habe zu entscheiden, ob die Tatverdächtige einstweilig untergebracht oder in Untersuchungshaft genommen werden solle.