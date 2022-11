Fürst Albert: Fürstin Charlène „ist manchmal müde“

Fürstin Charlène von Monaco ist seit ihrer Genesung wieder unermüdlich neben ihrem Mann Fürst Albert im Einsatz. Allein am Wochenende hat sie mehrere Veranstaltungen besucht. Am Nationalfeiertag zeigte sie sich mit ihren Kindern vorm Palast, am Sonntag besuchte sie mit ihrem Mann eine Preisverleihung. Wie es ihr damit geht, verriet jetzt der Fürst.