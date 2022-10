Fürstin Charlene trägt Pixie jetzt in Elsa-Blond

Charlene im Diva-Look in Paris

Zuletzt begeisterte Charlene ihre Fans übrigens mit einem echten Diva-Foto von der Fashion Week in Paris. Ganz Grande Dame, mit dunkler Sonnenbrille und Lippenstift zu ihrer Pixie-Frisur, präsentierte sich die Fürstin auf der Fahrt in ihrer Limousine zur Modenschau von Louis Vuitton in einem eleganten karierten Sakko über einer weißen Bluse mit einer Schmuckkette, die zu ihren auffälligen Ohrringen passte. „Gut, wieder zurück in Paris zu sein!“, schrieb sie als Kommentar dazu.