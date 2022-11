Lächelnder Jay Leno wieder aus Klinik entlassen

Foto zeigt lächelnden Leno bei Entlassung

„Jay möchte, dass jeder weiß, wie dankbar er für die erhaltene Pflege und all die Genesungswünsche ist“, teilte das Krankenhaus in einer Presseerklärung mit. Wie es weiter heißt, werde sich der Late-Night-Talker in der Klinik weiterhin ambulant wegen seiner Verbrennungen im Gesicht, an der Brust und an den Händen behandeln lassen. Klinik-Chef Dr. Peter Grossman sei unterdessen aber zuversichtlich, dass sich Leno wieder vollständig regenerieren wird.