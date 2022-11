Schüttereien, Klebereien | „Hautnah“ wie nie

„Hautnah“ wie noch nie. Was meint er denn nun, Kurt Seinitz, (Außen-)Politik-Doyen der „Krone“? Der „Golden Ager“ im besten Sinne des Wortes verweist darauf, dass die Schütter und Kleber der „Letzten Generation“ keine gute Nachred haben, dass sie verteufelt werden. Das Harmloseste was sie zu hören bekämen wäre noch: „Lasst euch für eure Anliegen was Besseres einfallen“. Da fragt sich Seinitz rhetorisch: „Ja was ist denn das Bessere für engagierte Menschen, die schon jahrelang in den Wind reden?“ Es sei „bestimmt nicht dieser Flop von Scharm el Scheich“. Klimakonferenzen seien nicht der Ort, wo die Welt gerettet wird. Dort führe die Politik das große Wort, zerrede die besten Absichten. So wie Politik-Lobbys auch auf den staatlichen Ebenen die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz zerredeten. „Jeder weiß“, schreibt Seinitz, „dass das Bisherige zu wenig ist, jeder lebt lieber im alten Trott weiter“. Es sei eben „unheimlich schwer, die eingeschlagene Lebensweise zu ändern“. Nicht Weitermachen, sondern Umkehr sei das einzige Rezept gegen die beschleunigte Erderwärmung. Nun heiße es zwar einerseits, dass die Schütter und Kleber mit ihren radikalen Taten genau das Gegenteil ihrer Anliegen erreichten. Doch Seinitz kommt zur Erkenntnis: „Andererseits: Es wurde noch nie so ,hautnah´ der Klimaschutz thematisiert.“ Und er geht weit, wenn er schreibt: „Ich glaube, dass es einmal heißen wird, dass mit diesen anarchischen Ausbrüchen die große Kehrtwende im Klimabewusstsein eingeleitet worden ist.“ Eine bemerkens- und bedenkenswerte Sicht unseres erfahrenen Autors!