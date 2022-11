Tödliche Kreuzung: Eltern demonstrieren für Kinder

Gleich mehrere Verkehrsunfälle forderten bei der Moser-Kreuzung vor Feldkirchen bereits Menschenleben. Allein heuer gab’s fünf schwere Unfälle. „Ich musste aus dem Auto geschnitten werden. Wahnsinn!“, so Erika Lutz. Die Betroffene hat nun 1300 Unterschriften gesammelt, damit Schüler, die an dieser Stelle täglich die Turracher Straße überqueren müssen, um zur Bushaltestelle zu kommen, einen sicheren Übergang erhalten. „Gefordert wird ein Kreisverkehr, der Raser bremst. Kaum jemand hält sich dort an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h“, weiß Lutz.