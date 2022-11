Ben Affleck und Matt Damon gründen Filmstudio

Gute Storys finden

In einem Statement ließ der frisch gebackene Studioboss Affleck dazu verlauten: „Hinter Artists Equity steckt Matts und meine langjährige Leidenschaft, gute Storys zu finden und diese zu produzieren. Wir legen großen Wert auf eine wahre Kollaboration zwischen Drehbuchautoren, Regisseuren, Produzenten, Filmcrew und Schauspielern. Denn nur so können wir Erfolg optimieren und sichergehen, dass am Ende alle gerecht davon profitieren.“