Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Schäfermischling Luise (vier Jahre) ist sehr freundlich und aufgeschlossen. Sie liebt gemeinsame Unternehmungen, zieht dabei allerdings noch recht stark an der Leine. Entspanntes Gehen an der Leine und anderes muss Luise noch lernen. Die süße Hündin wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit aktiven, motivierten Haltern! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at