Strom abgedreht: Gewessler musste Büro wechseln

Die Verlängerung der zähen Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten bringt organisatorisches Chaos für die verbleibenden Verhandlungsteams, Beobachter und Medienvertreter. Büros und die spärlichen Essensstände wurden am Samstag bereits abgebaut. Die Ausstellungspavillons waren verlassen. WC-Anlagen waren teilweise ohne Wasser. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) musste ihre Räumlichkeiten wechseln, weil in ihrem Büro der Strom abgestellt wurde.