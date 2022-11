Spurs mit Topscorer Pöltl unterliegen LA Clippers

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl als Topscorer verloren 97:119 bei den LA Clippers. Der 27-jährige Wiener erzielte 20 Punkte und war mit acht Rebounds auch stärkster Spieler seines Teams an den Brettern. Außerdem verzeichnete er drei Assists und einen Steal in 25:04 Minuten auf dem Parkett.