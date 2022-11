„Unsere Mama muss im Himmel nicht mehr leiden“

Spendenkonto

Wenn Sie in dem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem

Kennwort „Mama“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ:

IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002;

BIC: OBLAAT2L

Die eintreffenden Spenden werden wahlweise auch namentlich in der Printausgabe veröffentlicht. Sollten Sie allerdings anonym bleiben wollen, ersuchen wir Sie, das im Feld „Verwendungszweck“ bitte explizit auch anzuführen. Die Spenden sind auch steuerlich absetzbar.