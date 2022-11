Kinderanwaltschaft ortet Lücken beim Jugendschutz

Zahlreiche Forderungen am Tag der Kinderrechte

Zu den Änderungen im Jugendschutz kommen weitere Forderungen zum Tag der Kinderrechte am 20. November. Die Jugendanwaltschaft setzt sich für verpflichtende Schutzkonzepte in allen Institutionen ein, in denen mit Kindern gearbeitet wird – auch in Freizeitvereinen.