Schweine nutzen jetzt auch digitale Medien

„Freue mich, dass wir weiterforschen dürfen“

Auf Gut Aiderbichl fanden sie jedoch in letzter Minute eine neue Unterkunft. „Ich freue mich sehr, dass wir hier weiterforschen dürfen. Es gibt noch so viel, was wir über und von Schweinen lernen können“, so Wondrak. In ihrem neuen Zuhause, einem 230 m² großen Stallgebäude mit 40.000 m² Auslauf, sind die Voraussetzungen für viele weitere erkenntnisreiche Jahre jedenfalls gegeben.