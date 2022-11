Violetta Parisini: Bildung als Schlüssel zum Glück

Angelehnt an deinen Song „Flatterndes Herz“ - was bringt denn dein Herz zum Flattern?

Das Lied ist für eine Freundin von mir, die mitten in der Nacht Angstattacken hatte. Sie hat sich wieder verliebt, nachdem sie eine große Enttäuschung überstanden hat. Der Song schließt ein bisschen an „Die Dunkelheit hat keine Farben“ an. Psychische Beeinträchtigungen sind bei mir ein gern gesehenes Thema. (lacht) Der Song dreht sich auch um Vertrauen. Ihr Vertrauen ist so lange gewachsen, bis es irgendwann wieder gut war. Das können wir alle, wenn wir aktiv daran arbeiten, aber es wird uns sicher nicht in den Schoß gelegt. Mein Herz zum Flattern bringt manchmal auch die Angst. Momentan die große Sorge um unsere Welt. Hin und wieder aber auch, wenn eines meiner Kinder etwas macht, was es noch nie gemacht hat. Zum Beispiel das allererste Mal mit dem Bus alleine von A nach B fahren. (lacht)