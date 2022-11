Albaniens letzter „Restaurantbär“ kommt frei

Keine „Restaurantbären mehr in Albanien

“Mark„ ist nun nach allgemeinem Wissenstand und auf Basis der fundierten Recherche von “Vier Pfoten„ der letzte Bär, der unter solchen Bedingungen lebt. Seine Rettung ist daher ein echter Meilenstein. Die Tierschützer wollen sich auch weiterhin in Albanien dafür einsetzen, dass die private Haltung von Bären gänzlich verboten wird. “Keiner Privatperson sollte es erlaubt sein, einen Bären oder ein anderes Wildtier zu halten. Wir bleiben daher in intensivem Austausch mit der Regierung in Tirana, um dieses Ziel eines Verbots letztendlich auch zu erreichen", so Sigrid Zederbauer.