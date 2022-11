Viel mehr Menschen als angenommen hatten Covid

Die Daten unterscheiden sich je nach Weltregion stark: Während in den USA oder Teilen Europas rund doppelt so viele Menschen Antikörper besaßen, wie es die damals berichteten Inzidenzraten vermuten ließen, war in Teilen Afrikas die Rate über einhundertmal höher als die positiv gemeldeten Fälle (Frühling 2022).