Neues Schlauchboot für die jungen Wasserretter

Zu rund 100 Einsätzen rückten die Wasserretter der Einsatzstelle Villach heuer aus, um in Not Geratenen zu helfen. „Wir legen aber auch einen großen Fokus auf die Präventionsarbeit. Unser Motto lautet: Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer und vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer!“, erklärt Einsatzstellenleiter Wolfram Krenn. 80 aktive Mitglieder engagieren sich in der Einsatzorganisation, unter ihnen 40 Jugendliche. „Der Zusammenhalt bei uns ist sehr gut - vor allem zwischen der Jugend und den Erwachsenen!“, erzählt Laura Gamper, die seit drei Jahren dabei ist.