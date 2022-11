Obsidian lädt mit „Pentiment“ nach Oberbayern

„Pentiment“ lässt Spieler in die Rolle des Künstlergesellen Andreas Maler schlüpfen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im 16. Jahrhundert in der Abtei Kiersau in Oberbayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird er ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen.