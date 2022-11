Lkw mit schweren Mängeln und überladen unterwegs

Der 58-jährige Rumäne war am Dienstagnachmittag auf der Südautobahn in Richtung Graz unterwegs, als er auf dem Verkehrskontrollplatz in Haimburg von der Polizei gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde. „Beim Kraftwagenzug wurden sechs schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Außerdem war der Fahrzeugverband um 3 Tonnen überladen“, sagt ein Beamter.