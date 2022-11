Mehr als 7 Mio. Haushalte in Ukraine ohne Strom

Präsident: „Wir werden alles wiederherstellen“

„85 Raketen wurden auf die Ukraine, auf unsere Städte, abgefeuert. Die Angriffe richteten sich hauptsächlich gegen die Energieinfrastruktur. Es ist klar, was der Feind will. Er wird sein Ziel nicht erreichen“, erklärte der ukrainische Präsident am Montag in einer Videobotschaft (siehe Video oben). „Ich weiß, dass die Angriffe unsere Energieversorgung in vielen Städten unseres Landes unterbrochen haben. Wir arbeiten, und wir werden alles wiederherstellen, und wir werden alles überleben“, versprach Selenskyj.