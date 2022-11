Pöltl und Spurs gegen Champion Warriors chancenlos

Ohne Chance sind die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Golden State Warriors gewesen. Das 95:132 beim Titelverteidiger war die bisher höchste Auswärtsniederlage der Saison. Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten, zehn Rebounds und je einem Assist sowie Block in 20:20 Minuten Einsatzzeit.